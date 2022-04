Esporte Goiás fecha janela de transferência com dois reforços Matheus Sales está regularizado. Matheusinho teve rescisão publicada nesta terça-feira (12) e poderá ter registro no BID pelo Goiás nos próximos dias

O Goiás encerrou a primeira janela de transferências da temporada com a contratação de mais dois reforços. O clube esmeraldino anunciou a contratação do volante Matheus Sales e deve anunciar, nos próximos dias, o atacante Matheusinho. Agora, a diretoria do clube mira as energias na contratação de um técnico.Na Serrinha, já era esperado que poucos nomes movimentariam o ú...