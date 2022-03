Esporte Goiás fez artilheiro do Goiano pela última vez em 2014 Araújo dividiu a artilharia do Estadual com jogadores de outros dois clubes

Com os gols marcados nos jogos de ida das quartas de final, a disputa pela artilharia do Campeonato Goiano esquentou mais ainda e o Goiás briga para fazer o goleador da competição após sete edições.De pênalti, Nicolas marcou o seu quinto gol no Goianão - é vice-artilheiro do campeonato. O atacante esmeraldino só fica atrás de Joãozinho, atacante do Goianésia que marcou o...