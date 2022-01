Esporte Goiás fica com a zaga quase completa Após ficar com uma opção para o setor, diretoria busca promessas e renova com destaque da Série B

A linha defensiva do Goiás está quase pronta para a temporada de 2022. O clube chegou a ter apenas um zagueiro como opção para o setor após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, mas agiu no mercado, contratou dois jogadores para a função, renovou com um dos destaques da campanha do acesso e ainda busca outra peça que também atue pelo lado direito da zaga e possa...