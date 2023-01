O técnico Guto Ferreira ganhou mais uma opção no elenco do Goiás para utilizar no clássico contra o Atlético-GO, neste domingo (15), no Estádio Antônio Accioly. O atacante Diego Gonçalves está regularizado e pode estrear com a camisa esmeraldina.

Contratado por empréstimo junto ao Mirassol-SP, o novo atacante esmeraldino, de 28 anos, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e já reúne condições de participar do clássico no domingo.

Diego Gonçalves esteve no Botafogo nas duas últimas temporadas e mostrou capacidade para atuar nas duas pontas do ataque. Com isso, Guto Ferreira tem com ele um jogador versátil que poderia brigar pela titularidade com Fernandinho pela direita, ou com Vinícius pela esquerda.

Caso entre em campo diante do Dragão, Diego Gonçalves poderá ser o nono estreante com a camisa do Goiás nesta temporada. Na vitória sobre a Aparecidense, o técnico Guto Ferreira promoveu as estreias do zagueiro Edu, do lateral esquerdo Sander, do volante Zé Ricardo, do meia João Paulo (foi contratado para as categorias de base e já foi promovido) e dos atacantes Fernandinho, Philippe Costa e Alesson, além da reestreia do volante Willian Oliveira, que passou pela Serrinha em 2016.

Leia também:

+ Goiás elimina Porto Vitória e avança à 3ª fase da Copinha

+ Em noite de estreias, Goiás conquista vitória magra sobre Aparecidense