Esporte Goiás ganha injeção de ânimo para decisão contra o Atlético-GO Vitória com bom desempenho sobre o Athletico-PR eleva confiança dos jogadores esmeraldinos para clássico pela Copa do Brasil

A vitória sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na Serrinha representou uma injeção de ânimo para o Goiás. O time esmeraldino tem pela frente a decisão de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil diante do rival Atlético-GO, na próxima quarta-feira (13), às 19 horas. Jogadores e comissão técnica procuraram separar a vitória sobre o Furacão com aquilo que virá p...