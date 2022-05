Esporte Goiás ganha mais opções para o sistema defensivo Recuperados de problemas físicos, Reynaldo e Sidnei estão à disposição do técnico Jair Ventura para o duelo contra o Flamengo

O técnico Jair Ventura tem consolidado o esquema com três zagueiros como formação principal do Goiás neste início de trabalho no clube, embora tenha dito que não vê problemas em mexer na estrutura. Para enfrentar o ataque do Flamengo, o treinador poderá contar novamente com duas peças para o setor e pode mexer na formação para dar mais experiência ao time no Maracanã. ...