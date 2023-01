O Goiás derrotou o Gama-DF, por 3 a 0, na tarde desta sexta-feira (6) e está classificado para a 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time esmeraldino superou a campanha realizada em 2022 e agora briga com o Atlético Guaratinguetá pela liderança do Grupo 13 da competição sub-20.

Com a vitória sobre o time do Distrito Federal no Estádio Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, o Goiás chegou a seis pontos conquistados e lidera a chave com quatro gols marcados e nenhum sofrido. Na próxima segunda-feira (9), a equipe esmeraldina mede forças com o time anfitrião e com um empate terminará a 1ª fase na ponta do Grupo 13.

Desde o primeiro minuto de jogo, o Goiás mostrou que era superior ao adversário desta tarde. A equipe treinada pelo técnico Mário Henrique exerceu uma forte pressão nos minutos iniciais até que ela gerasse fruto. Aos 12 minutos, a bola sobrou para o atacante Pedro Junqueira na área. O artilheiro não decepcionou e marcou o segundo gol dele nessa Copinha para inaugurar o placar.

Leia também

+ Mercado do Goiás: veja as contratações para 2023

+ Sander mostra seriedade em chegada ao Goiás

Mesmo em vantagem no placar, o Goiás não tirou o pé do acelerador e conseguiu ampliar o placar ainda na primeira etapa. Aos 38 minutos, o meia Alan apareceu como centroavante na área para aproveitar cruzamento e finalizar de cabeça.

Com o placar mais folgado e a vaga encaminhada para a 2ª fase, o time esmeraldino passou a administrar mais a partida e negar espaços ao Gama. O time do Distrito Federal ia dando adeus ao torneio e por isso precisava reagir. No entanto, os esforços não foram suficientes para superar a boa marcação do Goiás na partida.

O time goiano ainda teve algumas chances para ampliar a vantagem e conseguiu nos acréscimos. Após jogada pela esquerda, aos 48 minutos, a bola sobrou limpa para o atacante Válber Júnior só empurrar para o gol vazio.