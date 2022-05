Esporte Goiás goleia o Vila Nova e abre vantagem na final do Goiano Sub-15 Time esmeraldino venceu o rival colorado por 3 a 0, fora de casa, e joga pelo empate para conquistar o título da competição estadual na partida de volta

O Goiás goleou o Vila Nova por 3 a 0, no jogo de ida da decisão do Campeonato Goiano Sub-15 e abriu vantagem para a conquista do título estadual em 2022. A partida foi disputada com mando da equipe colorada, no CT Toca do Tigre, na terça-feira (17). Os gols da partida foram anotados pelo lateral esquerdo Murilo, o atacante Romo e o meia Matheus Andrade. ...