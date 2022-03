Esporte Goiás inicia venda de ingressos para final contra Atlético-GO Diretoria esmeraldina coloca bilhetes para a venda ao público geral e faz promoção de meia-entrada

Após dois dias de acesso exclusivo para o sócio-torcedor, o Goiás abre a venda de ingressos para o público geral a partir desta quarta-feira (30). A expectativa é de casa cheia para o jogo da volta da final do Campeonato Goiano contra o rival Atlético-GO, na Serrinha. A novidade é a entrada do setor denominado Espaço Família. Neste primeiro dia, as vendas serão ...