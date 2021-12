Esporte Goiás: jogadores voltam de empréstimo, mas não serão aproveitados Oito jogadores retornam à Serrinha com contratos perto do fim e outros dois nomes serão reemprestados

O Goiás registrou o retorno de dez jogadores que estavam emprestados a outros clubes, mas não deve aproveitar esses atletas na próxima temporada. De todos os nomes que retornaram ao clube, apenas o lateral esquerdo Rodrigues e o meia Thalles possuem vínculo com o Goiás para a próxima temporada. Campeão da Série D do Campeonato Brasileiro com a Aparecide...