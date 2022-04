Esporte Goiás: lateral celebra ponto conquistado, mas cobra evolução Apodi marcou um dos gols do Goiás no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG

O lateral Apodi acredita que o comportamento do Goiás contra o Atlético-MG serve de inspiração para uma possível retomada da equipe na Série A. O time esmeraldino ficou atrás do placar em duas oportunidades, neste sábado (30), mas buscou o empate por 2 a 2 na Serrinha. O resultado mantém o time na zona de rebaixamento e ainda sem vencer no Brasileirão. “Apesar d...