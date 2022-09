O Goiás depende apenas de suas forças para subir mais uma posição na tabela na 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e seguir na primeira página da classificação, mas ainda trabalha com o objetivo central de escapar do rebaixamento. Os números apontam para uma chance pequena de queda do clube esmeraldino para a 2ª Divisão, enquanto a equipe mantém chances maiores de classificação para alguma competição internacional em 2023.

Com 32 pontos, o Goiás ocupa a 10ª colocação e vê o Santos dois degraus acima com 34 pontos. O América-MG tem a mesma pontuação do clube esmeraldino e entra em campo neste sábado (3), em casa, contra o Coritiba. Portanto, o Goiás vai jogar contra o Peixe, na Vila Belmiro, segunda-feira (5), sabendo se poderá melhorar até duas posições e se consolidar no top 10 da competição.

Com o desenho do campeonato antes da 25ª rodada, o Goiás tem, neste momento, 2,8% de probabilidade de rebaixamento para a Série B, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Apesar do número baixo, o técnico Jair Ventura mira apenas esse objetivo na competição.

“Não podemos nos iludir, o campeonato é muito difícil. Estamos na primeira página (da classificação), mas, se tivermos uma sequência ruim, e pode acontecer, essa oscilação é normal dentro da competição. Não podemos tirar os pés do chão”, destacou o técnico Jair Ventura, que deu como exemplo o Coritiba, uma equipe que já esteve na parte de cima da tabela e agora está ameaçada pelo rebaixamento.

Embora a torcida esmeraldina concorde que o primeiro passo precisa ser a garantia da permanência na elite para 2023, já existe a cobrança para elevação do sarrafo esmeraldino na competição. Nesse sentido, o Goiás possui boas chances de voltar a disputar a Copa Sul-Americana. Hoje, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de classificação do time esmeraldino são de 47,7% para obter uma vaga na Sul-Americana.

Sonho maior dos esmeraldinos, a volta à Copa Libertadores da América chegou a ser citada como uma meta factível pelo presidente Paulo Rogério Pinheiro há alguns meses. Hoje, o Goiás se posiciona em uma região da tabela que permite alimentar esse sonho, embora as chances de classificação, de acordo com as mesmas estatísticas, são de apenas 1,9% de probabilidade de uma vaga na principal competição sul-americana.

O técnico Jair Ventura acredita que esse papel de sonhar é permitido ao torcedor, que quer sempre ver a equipe do coração no lugar mais alto possível. “O torcedor tem todo o direito de querer, nós também queremos, mas temos que saber que temos outros 19 adversários muito fortes. O returno é, historicamente, sempre mais difícil. É por isso que mantemos que nosso primeiro objetivo é, sim, livrar o Goiás do rebaixamento”, ponderou.

O Goiás quer chegar em uma pontuação segura o quanto antes para, dessa forma, ter mais rodadas para buscar metas mais audaciosas no desfecho da temporada. “Quando não tiver mais chances de cair, é lógico que vamos almejar muitas coisas. Enquanto não estivermos livres, só vamos pensar nisso”, explicou Jair Ventura.

Ao mesmo tempo que correrá atrás de pontos para se livrar do rebaixamento, o Goiás ficará de olho em outras competições que acontecem paralelamente como a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América, que podem mexer diretamente no número de vagas na próxima Libertadores.