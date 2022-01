Esporte Goiás marca jogo-treino contra equipe do Distrito Federal Time esmeraldino recebe o Santa Maria-DF no CT Edmo Pinheiro em único teste da pré-temporada

O Goiás vai realizar jogo-treino nesta terça-feira (18) contra o Santa Maria, do Distrito Federal, no Centro de Treinamento Edmo Pinheiro, às 15h30. Essa será a única atividade deste tipo ao longo de toda a pré-temporada e não será aberta para torcida e imprensa. O elenco esmeraldino iniciou a pré-temporada no dia 4 de janeiro e se prepara de olho na estreia ...