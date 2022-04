O Goiás mostrou força neste sábado (30), mas não o suficiente para vencer pela primeira vez na Série A. O time esmeraldino ficou atrás do placar em duas ocasiões contra o Atlético-MG, candidato ao título, e buscou o empate, por 2 a 2, na Serrinha. Os gols da partida válida pela 4ª rodada foram marcados por Élvis e Apodi, para o clube goiano, Hulk e Eduardo Vargas, a favor do time visitante.

O resultado mantém o Goiás sem vitória e na zona de rebaixamento. Com 2 pontos, o clube goiano é o 18º colocado e pode cair para a lanterna, neste domingo (1º), se Fortaleza e Juventude vencerem no complemento da rodada. O Atlético-MG permanece na 2ª posição, com 8 pontos.

Leia também: Goiás apresenta balanço com déficit de R$ 7 milhões

AMARELOS

O Goiás começou a rodada como time que mais recebeu cartões amarelos na Série A, com 14, e com 13 minutos de partida contra o Atlético-MG aumentou a quantidade de advertências. Danilo Barcelos e Dadá Belmonte, atletas que atuam pelo lado esquerdo, foram punidos após faltas pesadas no lateral direito Guga. No decorrer do 1º tempo, o time alviverde ainda recebeu mais um amarelo com Reynaldo.

PROPOSTA EFICIENTE

O Atlético-MG teve atuação beirando a perfeição no 1º tempo. Desde o começo da partida dominou a posse de bola, alternou ações ofensivas pelos corredores laterais e central, e defensivamente impediu que o Goiás conseguisse sair em contra-ataque.

A equipe esmeraldina finalizou duas vezes na primeira etapa, ambas para fora, em conclusões de Dieguinho e Sidnei. O time goiano seguiu com dificuldades para criar jogadas ofensivas, apesar de ter entrado em campo com a presença do meia Elvis.

VACILOU, GOL DO HULK

No primeiro tempo, a eficiência alvinegra foi recompensada aos 38 minutos. Em raro momento de vacilo defensivo, o atacante Hulk ficou livre próximo da entrada da área e recebeu passe de Nacho Fernández. O artilheiro do Galo teve tempo de dominar, ajeitar a bola para bater colocado e abrir o placar na Serrinha.

CRUZAMENTOS E GOLS

No retorno do intervalo a pressão do Atlético-MG continuou a mesma. O time visitante criou chances para ampliar nos primeiros minutos, mas esbarrou na marcação esmeraldina que bloqueou algumas finalizações do Galo.

Com espaço, o Goiás enfim conseguiu encaixar um bom contra-ataque. Aos 7 minutos, Elvis recebeu passe na ponta direita e levantou na medida para Apodi, livre dentro da área, cabecear sem chances para defesa de Everson.

O problema para o Goiás é que a resposta do Atlético-MG foi rápida e do mesmo modo. Aos 10 minutos, Guilherme Arana levantou com a “mão” para Eduardo Vargas concluir de cabeça e colocar o Galo em vantagem, novamente.

VAR EM AÇÃO

O Goiás chegou ao empate na Serrinha após intervenção do VAR. Aos 31 minutos, Apodi finalizou após cruzamento e a bola desviou no cotovelo de Guilherme Arana. Bruno Arleu de Araujo (FIFA/RJ) marcou escanteio, mas foi recomendado que revisasse o lance. Após análise, o árbitro entendeu que o lateral esquerdo aumentou o espaço de ação com o braço e marcou a penalidade, que foi convertida aos 33 minutos por Élvis.

PRÓXIMO JOGO

O Goiás terá a semana livre de treinos e volta a campo no próximo domingo (8) para a disputa do clássico com o Atlético-GO. Os clubes vão reeditar a decisão do último Campeonato Goiano, no Accioly, a partir das 16 horas, pela 5ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 4ª rodada

Jogo: Goiás 2x2 Atlético-MG

Local: Estádio da Serrinha

Data: 30/4/2022

Horário: 18h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro/RJ

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira/SC

GOIÁS: Tadeu; Sidnei, Reynaldo e Caetano (Nicolas); Dieguinho, Apodi, Elvis (Matheus Sales), Henrique Lordelo (Fellipe Bastos) e Danilo Barcelos; Dadá Belmonte (Luan) e Pedro Raul (Renato Júnior). Técnico: Jair Ventura.

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair (Eduardo Sasha), Zaracho, Nacho e Vargas (Otávio); Ademir (Rubens) e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

Gols: Hulk, aos 38 minutos do 1º tempo (Atlético-MG), Apodi, aos 7 minutos (Goiás), vargas, aos 10 minutos (Atlético-MG), Élvis, aos 33 minutos do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Danilo Barcelos, Dadá Belmonte, Reynaldo, Élvis (Goiás), Jair, Guilherme Arana, Hulk, Nathan Silva (Atlético-MG)

Público pagante: 8.329

Público total: 10.165

Renda: R$ 263.970,00