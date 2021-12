Esporte Goiás não exerce compra e Alef Manga não fica para 2022 Diretoria esmeraldina optou por não investir na contratação do atacante, que foi artilheiro do clube na campanha do acesso à Série A

O atacante Alef Manga não permanecerá no Goiás para a próxima temporada. Esse é o cenário, de momento, desenhado pelo empresário do atleta e o goleador esmeraldino está disponível no mercado para acertar com outro clube para a próxima temporada. Alef Manga chegou ao Goiás para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e anotou dez gols na campanha do acesso esmera...