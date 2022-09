O Goiás recebe o Botafogo na próxima quarta-feira (28), às 21h45, em Goiânia, para um confronto direto por uma posição na faixa superior da tabela do Campeonato Brasileiro Série A. O clube alviverde conta com um bom retrospecto diante do alvinegro ao longo da história quando os jogos são em Goiânia.

Em casa, seja no Estádio Hailé Pinheiro ou no Serra Dourada, o Goiás não é derrotado pelo Botafogo desde 2009. De lá para cá, em quase 13 anos, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes em jogos válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro, em Goiânia, com quatro vitórias esmeraldinas.

O último encontro se deu pela Série B, no ano passado, quando os dois clubes, que seriam campeão (Botafogo) e vice (Goiás) daquela edição, empataram na Serrinha.

No retrospecto geral, em Goiânia, o Goiás também leva uma larga vantagem sobre o Botafogo. Ao todo, foram disputados 20 jogos entre as duas equipes na capital goiana, com 12 vitórias para o Goiás, cinco empates e apenas três vitórias alvinegras. Além dos jogos em Goiânia, o Goiás também mandou jogos contra o Botafogo em outras cidades, como a vitória por 2 a 0 em Juiz de Fora (MG), em 2014, e o triunfo por 3 a 1, em Itumbiara, no Brasileirão de 2008.

Mesmo quando a comparação histórica é com mandos de campo de Goiás e Botafogo juntos, o Goiás leva vantagem no confronto com os botafoguenses. Por competições oficiais, os dois times se enfrentaram 45 vezes com 23 vitórias esmeraldinas, nove empates e 13 vitórias do Botafogo.

O alvinegro carioca é um dos clubes deste Brasileirão contra quem o Goiás tem vantagem no retrospecto. Os outros são América-MG, Atlético-GO, Ceará, Cuiabá, Juventude e RB Bragantino.

Para tentar manter o bom retrospecto contra o Botafogo, o técnico Jair Ventura deve receber boas notícias do departamento médico. Os atacantes Dadá Belmonte e Apodi estão participando normalmente dos treinos, assim como o meia Diego, que estava com dor por causa de uma pancada sofrida no jogo com o RB Bragantino, mas treina sem limitações.

A expectativa é para que Vinícius também esteja apto a ser escalado na quarta-feira (28), mas o atacante deverá ser reavaliado diariamente até o dia do jogo.