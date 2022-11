O Goiás encerrou as negociações para a renovação de contrato com o zagueiro Reynaldo César, de 25 anos, um dos três jogadores que mais atuaram pelo clube nas últimas duas temporadas (2021 e 2022). Como não houve acordo para renovar o vínculo, o jogador deverá se transferir novamente para o exterior - antes de chegar ao alviverde, estava no Moreirense (Portugal) - e forçará o alviverde a buscar mais defensores no mercado.

Reynaldo César terminou o ano como titular e um dos mais regulares do time. Um dos interessados seria o Al Batin (Arábia Saudita), que também fez proposta para contratar o atacante Wellington Rato, do Atlético-GO.

No elenco do Goiás, Reynaldo César é o terceiro atleta com mais participações em jogos em 2021 e 2022, disputando 83 partidas (49 na atual temporada e 34 no ano passado). O goleiro Tadeu lidera a estatística com 108 atuações, seguido pelo polivalente Diego, presente em 84 jogos.

Reynaldo César ajudou a ajustar o sistema defensivo no acesso à Série A (ano passado) e na campanha que garantiu a permanência do clube na elite nacional e a conquista da vaga na Sul-Americana.

Após o encerramento das tratativass para renovar com Reynaldo César, a direção do Goiás tem interesse na renovação do empréstimo do zagueiro Caetano, vinculado ao Corinthians. Outra opção, que depende de negociações entre diretorias, é com Lucas Halter, do Athletico-PR.

As opções do elenco, por enquanto, são os zagueiros Sidmar, que se recuperou de lesão no tendão de Aquiles e voltou a atuar na Copa Verde, o prata da casa Da Silva, também se recuperando de contusão, Yan Souto (contratado nesta temporada) e Danilo Cardoso, contratado junto ao Vitória-BA.

Reynaldo César é mais um dos jogadores importantes do elenco a deixar o clube. Além dele, o atacante Pedro Raul, autor de 19 gols e vice-artilheiro da Série A, não ficará.

A situação do atacante Dadá Belmonte, vinculado ao Água Santa-SP, está indefinida, pois o Goiás enfrenta a concorrência de outros clubes para contratar o jogador.

