Esporte Goiás não vai concretizar contratação de zagueiro Arthur Henrique, de 23 anos, demoraria mais que o previsto para entrar em forma física e diretoria esmeraldina preferiu recuar na contratação

O Goiás não vai efetivar a contratação do zagueiro Arthur Henrique, de 23 anos, que estava acertado para reforçar a equipe na sequência da temporada. Com isso, a diretoria esmeraldina volta para o mercado no intuito de contratar três zagueiros para serem inscritos na janela de transferências que vai abrir no dia 18 de julho. Arthur Henrique chegaria ao clube esmera...