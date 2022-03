Esporte Goiás na final: trunfo é retorno de Élvis Com desfalques notáveis de Vinícius e Reynaldo, Goiás vê no camisa 10 reforço no meio

Apesar de ter desfalques importantes para o jogo decisivo de volta da final do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO, sábado (2), o Goiás contará com o retorno do meia Élvis, capitão e um dos principais líderes do elenco. (Veja números do camisa 10 no fim deste texto) Desde o início da competição, Élvis mostrou a importância que tem para a equipe esmeraldin...