Pela primeira vez neste Campeonato Goiano, o Goiás dorme na liderança. Apesar do baixo nível técnico da partida e da apresentação esmeraldina nesta quarta-feira (1), o Goiás saiu com a vitória, por 1 a 0, sobre o Inhumas, no Estádio Zico Brandão. Mesmo na liderança provisória do Goianão, a pauta na Serrinha é busca por mais reforços para o técnico Guto Ferreira.

Com a vitória, o time esmeraldino chegou aos 14 pontos e ultrapassou o Atlético-GO, que ficou com 13 pontos e ainda encara o Crac no complemento da rodada, nesta quinta-feira (2). Por outro lado, o Inhumas não somou nada e ainda viu o Iporá empurrá-lo para a zona do rebaixamento - tem sete pontos.

O treinador esmeraldino aproveitou a partida contra o Inhumas para rodar o elenco e utilizou uma formação mista no Zico Brandão. Houve espaço para a estreia do lateral direito Bruno Santos, que estava no futebol do Chipre antes de assinar com o Goiás.

Com a utilização do atleta, o Goiás chegou a 29 jogadores utilizados em sete rodadas neste Goianão. Mesmo com esse número farto, a tendência é que a diretoria esmeraldina contrate ao menos mais dois reforços nos próximos dias.

O clube está atrás de um centroavante, pois Matheus Peixoto ainda deverá demorar cerca de 30 dias para ter condição de treinar com bola. Assim, Guto Ferreira pode ganhar mais uma opção, que está sendo avaliada no mercado.

“Quanto ao centroavante, nós temos o Nicolas, que é um ótimo finalizador, o Matheus Peixoto, que é um jogador de referência, com chute extremamente potente. Acho que falta um jogador esguio, de mobilidade, com força também e que consiga ter velocidade para jogar dentro e fora da área. Se a gente conseguir trazer, estaremos bem servidos. Mas não podemos desprezar esse pessoal que está aqui. Estão trabalhando e daqui a pouco dão a resposta”, disse Guto Ferreira, após a vitória sobre o Inhumas.

Apesar dos três pontos e a liderança provisória, uma vez que será ultrapassado por Atlético-GO ou Crac no complemento da 7ª rodada, o Goiás teve dificuldade criativa diante do Inhumas. O time teve muitas dificuldades para criar alternativas que conseguissem furar o bloqueio do adversário.

Sem poder contar com o meia Marquinhos Gabriel, que se recupera de lesão, Guto Ferreira deu chances para Carlos Maia, que começou como titular, e também para o jovem meia João Paulo, que entrou na vaga de Carlos Maia no 2º tempo. Só que, 25 minutos depois, deixou o campo substituído.

A direção esmeraldina está no mercado para contratar um camisa 10 para reforçar o elenco. Guto Ferreira falou sobre o perfil que espera para o jogador dessa função. “Gostaria de contar com um (camisa) 10 que tivesse uma aproximação mais como um atacante, que pisasse na área. O futebol moderno exige isso. Além de ter a facilidade do passe diferenciado, que também pisasse (na área) e pudesse fazer gols”, explicou o técnico do Goiás.

Ainda sem poder contar com novos reforços, Guto Ferreira viu o gol da vitória magra do Goiás sobre o Inhumas nascer de uma jogada do volante Zé Ricardo, aos 44 minutos do 2º tempo. Após a bola sobrar na entrada da área, o volante chutou forte e viu a bola desviar no zagueiro Gabriel Macedo antes de vencer o goleiro Matheus Cabral.

Zé Ricardo comemorou bastante aquele que seria seu segundo gol no Goianão, mas o gol foi relatado como contra na súmula. O meio-campista será desfalque para Guto Ferreira na partida de domingo (5) contra o Grêmio Anápolis, no Estádio Hailé Pinheiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática.

O treinador esmeraldino citou como opções para reposição os volantes Nathan e Jhonny Lucas, que ainda serão avaliados, além de Felipe Ferreira para a vaga de Zé Ricardo.