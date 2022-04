Esporte Goiás na Série A: meta de evitar gangorra Na última vez na elite, o Goiás ficou apenas dois anos seguidos. Agora, retorna e quer aumentar esse período

Cercado de desconfiança por parte da torcida após perder o título do Campeonato Goiano, o Goiás inicia neste domingo (10) a campanha na Série A do Campeonato Brasileiro com o objetivo de fazer desta estadia na elite do futebol nacional um momento mais duradouro do que os anteriores. Desde que começou a figurar na 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro, em 1973, as duas últim...