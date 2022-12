O Goiás negocia a contratação do lateral esquerdo Bruno Melo, de 30 anos, ex-Corinthians. A diretoria tem o interesse no atleta e busca um empréstimo junto ao Fortaleza.

Bruno Melo defendeu o Corinthians na temporada de 2022, mas teve pouco espaço com apenas 13 jogos realizados. No entanto, o jogador tem boa média histórica de partidas por temporada pelo Fortaleza.

No clube cearense, Bruno Melo ficou marcado com boas temporadas artilheiras. O jogador fez 10 gols em 44 jogos na temporada de 2018, sendo que no ano anterior já havia balançado as redes oito vezes em 34 partidas.

No elenco esmeraldino, o Goiás conta com duas opções para a lateral esquerda. Hugo renovou contrato com o Goiás, enquanto Sander foi contratado após passagem longa pelo Sport.

Bruno Melo é considerado um jogador polivalente, que também pode atuar como zagueiro pelo lado esquerdo da linha defensiva. O Goiás possui outro jogador com perfil semelhante, que é o prata da casa Heron.

