Goiás negocia com volante Matheus Sales, do Coritiba

O Goiás negocia a contratação do volante Matheus Sales, que defende o Coritiba, rival da equipe esmeraldina na abertura da Série A. O clube goiano iniciou as conversas nos últimos dias e tem a expectativa de finalizar o acordo neste final de semana. As equipes se enfrentam neste domingo (10), no Couto Pereira, nas estreias das equipes no Brasileirão.