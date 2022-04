Esporte Goiás negocia com zagueiro que foi destaque no Mineiro Sidimar, de 29 anos, deve ser novo reforço do clube esmeraldino para a sequência da temporada

O Goiás negocia a contratação do zagueiro Sidimar, que atuou por último no Athletic-MG e está livre no mercado. O jogador de 29 anos chegaria para compor elenco, que já tem Reynaldo César, Sidnei, Da Silva e Caetano como principais opções no setor defensivo. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo POPULAR. Atacante deve reforçar o G...