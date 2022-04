Esporte Goiás negocia contratação de atacante do Ypiranga-RS Matheus Santos, de 23 anos, pode desembarcar na Serrinha neste último dia desta primeira janela de transferências

O Goiás negocia a contratação do atacante Matheus Santos, de 23 anos, que defende o Ypiranga de Erechim-RS, da Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria esmeraldina confirma que existem tratativas em andamento, mas a concorrência com outros clubes pode atrapalhar a concretização do negócio. Matheus Santos, também chamado de Matheusinho, foi revelado nas categor...