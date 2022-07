O Goiás negocia a contratação do meia MT, de 21 anos, por empréstimo, junto ao Vasco da Gama, para reforçar a equipe a partir de 18 de julho.

Formado nas categorias de base do Vasco, onde foi destaque, o jogador, que se chama Matheus Nunes, chegou a despertar interesse do Athletico-PR, mas seguiu no clube carioca.

Apesar do talento identificado nas categorias de base, MT não se firmou como titular no elenco profissional do Vasco.

A diretoria esmeraldina ainda não confirma a concretização do negócio, mas o jogador tem o perfil desejado pelo clube, como o de um atleta em condições de jogo. Apesar de ter jogado só duas partidas no ano, MT vinha sendo relacionado pelo técnico Maurício Souza.