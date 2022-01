Esporte Goiás oficializa contratação de zagueiro Caetano, de 22 anos, negociava chegada ao clube esmeraldino. Jogador é do Corinthians e será cedido por empréstimo

O Goiás confirmou, na noite desta sexta-feira (31), a contratação do zagueiro Caetano, de 22 anos, que é do Corinthians, mas disputou a última Série B pelo CRB. É a segunda contratação do clube esmeraldino, que também anunciou a chegada de Vinícius, atacante que estava no Náutico. Caetano foi revelado nas categorias de base do Corinthians e tem contrato com o clube...