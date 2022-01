Esporte Goiás oficializa contratação do zagueiro Éverson Defensor, de 24 anos, está no clube desde o início da pré-temporada e recebeu elogios de Harlei Menezes

O Goiás oficializou a contratação do zagueiro Éverson, de 24 anos, que atuou por último pelo Bahia e fica no clube esmeraldino até o fim da tempora. O jogador está no clube desde o início da pré-temporada e tem sido tratado como uma aposta do vice-presidente de futebol Harlei Menezes. Natural de Salvador, Éverson foi revelado pelo Bahia e acumula convocações para s...