Esporte Goiás oficializa técnico Bruno Pivetti e coordenador Paulo Autuori Clube também terá o analista de desempenho Gabriel Eloi

O Goiás concluiu a contratação do técnico Bruno Pivetti, de 38 anos, e do coordenador técnico Paulo Autuori nesta quinta-feira (24). O clube anunciou na véspera que teria uma reunião definitiva com Autuori para definição do trabalho. A negociação se arrastou por alguns dias e começou a ser noticiada no domingo (20). Bruno Pivetti e Paulo Autuori estarão em anúnci...