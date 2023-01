O Goiás tropeçou em casa e empatou por 1 a 1 com o Anápolis no encerramento da 3ª rodada do Goianão 2023. Na Serrinha, nesta quinta-feira (19), o time esmeraldino abriu o placar com Zé Ricardo no começo da partida, mas Davi deixou tudo igual na etapa final.

Com o resultado, o Goiás permanece na 6ª colocação, agora com quatro pontos. O Anápolis segue sem vencer após três rodadas e cai para a 10ª posição, com dois pontos.

As equipes voltam a campo para a disputa da 4ª rodada no domingo (22). O Goiás entra em campo primeiro. O time esmeraldino enfrenta o Iporá, no Ferreirão, a partir das 10h30. Mais tarde, às 16 horas, o Anápolis encara o Crac, no Jonas Duarte, e tenta vencer pela primeira vez no Goianão 2023.

+ Confira a classificação do Goianão 2023

O jogo

O Goiás abriu o placar cedo. Desde o começo da partida, o time esmeraldino atuou no campo de ataque, acelerou o jogo e marcou pressão. Em uma jogada de velocidade, a bola foi alçada na área e afastada pela defesa do Anápolis, aos 6 minutos. Zé Ricardo pegou o rebote, dominou e bateu no canto direito do goleiro Márcio Fernandes para marcar o primeiro gol da partida.

Após o gol, o Goiás se manteve melhor até em torno dos 20 minutos de jogo. O time esmeraldino jogava mais pelos lados, mas teve uma queda no ritmo quando o lateral direito Apodi precisou ser substituído com dores musculares.

O Anápolis conseguiu equilibrar as ações na partida a partir dos 30 minutos, mas pouco fez para levar perigo à meta do Goiás. O goleiro Tadeu não fez defesas na primeira etapa.

Alguns minutos após o retorno do intervalo, o técnico Guto Ferreira promoveu a estreia do argentino Julian Palácios. O meia, nas duas primeiras jogadas, criou chances para Nicolas marcar, mas o camisa 9 errou as finalizações.

Demorou, mas quando o Anápolis acertou um chute na direção do gol, deixou tudo igual na Serrinha. Aos 18 minutos, Ariel acionou o lateral esquerdo Davi, que livre avançou para o meio-campo e arriscou de longe. A bola foi no ângulo esquerdo do goleiro Tadeu, que tentou se esticar, mas não alcançou a bola.

Após o gol, o Goiás partiu para cima e deu espaços para o Anápolis contra atacar. O time esmeraldino passou a errar passes no campo de ataque e não conseguiu criar boas chances para finalizar. Mesmo errado que o Galo da Comarca teve nas tentativas de contra-ataques.

A partir dos 35 minutos, o Goiás empurrou o Anápolis para o campo de defesa e teve mais posse de bola. Rodava a bola de um lado para outro, mas sem conseguir infiltrar na defesa do Galo da Comarca.

O Goiás quase ficou em vantagem novamente aos 38 minutos. Depois de tiro de meta cobrado rapidamente, Tadeu encontrou o argentino Julian Palácios no ataque. O meia dominou, avançou para dentro da área e finalizou cruzado. A bola passou pelo goleiro Márcio Fernandes e explodiu na trave.

Nos acréscimos, novamente o ataque do Goiás parou na trave. Após bola levantada aos 46 minutos, Alesson finalizou na saída do goleiro Márcio Fernandes e acertou a trave direita do goleiro Márcio Fernandes. Aos 48 minutos, o atacante teve nova chance, mas seu arremate foi afastado pela zaga do Anápolis em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 3ª rodada

Jogo: Goiás 1x1 Anápolis

Local: estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 19/1/2023

Horário: 19h30

Árbitro: Gabriel Queiroz

Assistentes: Tiago Gomes e Adriano Mendes

GOIÁS: Tadeu; Apodi (Maguinho), Sidimar (Edu), Lucas Halter e Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo e João Paulo (Julian Palácios); Diego Gonçalves (Alesson), Nicolas e Vinicius (Carlos Maia). Técnico: Guto Ferreira.

ANÁPOLIS: Márcio Fernandes; Fábio, Igor Matheus, Rafael e Davi; Felipe Dias, Elyeser (Vinicius) e Ariel; Gonzalo (Gustavo) e Tito (Eduardo Ninja). Técnico: Luiz Carlos Winck.

Gols: Zé Ricardo, aos 6 minutos do 1º tempo (Goiás) e Davi, aos 18 do 2º tempo (Anápolis)

Cartões amarelos: Davi, Igor Matheus, Márcio Fernandes (Anápolis), Edu, Carlos Maia e Zé Ricardo (Goiás)

Público pagante: 4.015

Público total: 5.260

Renda: R$ 59.515,00