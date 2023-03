Os confrontos da fase semifinal do Campeonato Goiano estão definidos. Líder da classificação geral, o Goiás vai enfrentar o Anápolis, enquanto a outra chave será entre Atlético-GO e Aparecidense.

Atlético-GO e Goiás entraram em campo neste domingo (5) e confirmaram o favoritismo para chegar à fase semifinal. O Dragão goleou o Iporá, por 7 a 1, e esperava a conclusão do clássico Go-Go para saber se enfrentava Anápolis ou Aparecidense. Mesmo com time alternativo, o Goiás venceu o Goiânia, por 2 a 0, e definiu os duelos da próxima fase.

No 1º turno, o Goiás recebeu o Anápolis no Estádio Hailé Pinheiro e empatou, por 1 a 1. Na semifinal, as equipes abrem a disputa no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, e decidem vaga na final na casa esmeraldina.

O Dragão reencontra a Aparecidense, equipe que derrotou na fase de classificação por 3 a 1, no Estádio Antonio Accioly. O jogo de ida da semifinal será no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, enquanto o jogo da volta será no Bairro de Campinas.

A Federação Goiana de Futebol deverá divulgar, em breve, datas e horários dos jogos da semifinal do Goianão.

Jogos de ida:

Anápolis x Goiás

Aparecidense x Atlético-GO

Jogos da volta:

Goiás x Anápolis

Atlético-GO x Aparecidense