Sem acordo para renovação de empréstimo com o zagueiro Caetano, o Goiás não vai contar com a dupla de zaga mais assídua do elenco de 2022 para a próxima temporada. O time esmeraldino tinha interesse na permanência do jovem zagueiro, de 23 anos, mas terá que ir ao mercado para suprir essa saída.

Caetano chegou ao Goiás como um dos primeiros reforços para 2022. O jogador foi emprestado pelo Corinthians e não demorou para ganhar espaço na equipe titular. Ao todo, o defensor disputou 42 jogos com a camisa do Goiás na temporada que se encerrou. Ele só não esteve mais em campo do que Reynaldo César, que fez 49 jogos em 2022.

A diretoria esmeraldina manifestou desejo de renovação de contrato, por empréstimo, com o zagueiro junto ao Corinthians. No entanto, o clube paulista deve negociar o jogador em definitivo.

Sem contar com a dupla de zaga, o Goiás vai ao mercado para colocar em seu elenco um número maior de opções para o setor. Neste momento, o plantel esmeraldino conta com quatro opções para a zaga.

Os zagueiros Sidimar, Danilo Cardoso, Yan Souto e Da Silva possuem vínculo com o Goiás para 2023. Da Silva, prata da casa, está completamente recuperado de lesão no joelho e deve ganhar espaço na próxima temporada.

Sidimar é outro que deverá estar mais presente nos jogos esmeraldinos. O defensor tinha começado bem a trajetória no clube, mas sofreu uma lesão no tendão de Aquiles. Danilo Cardoso está emprestado ao Goiás até o fim de 2023, mas não tem permanência garantida ainda.