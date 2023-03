O Goiás estreou no Campeonato Brasileiro Sub-20 com derrota para o Fortaleza, de virada, por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (2), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

O time esmeraldino abriu o placar com um belo gol marcado pelo meia Andrey, de fora da área, em finalização que acertou o ângulo superior esquerdo do gol defendido por Carlos, aos oito minutos do 1º tempo.

O empate da equipe visitante aconteceu no início da segunda etapa, quando Negueba alçou bola na área e venceu o goleiro Ezequiel.

A virada do time cearense veio nos minutos finais do jogo. Aos 45 minutos, Gustavo marcou o segundo gol do Fortaleza para dar números finais ao placar e a vitória para o time visitante.

O Goiás volta a campo no próximo dia 9 de março, às 15 horas, para enfrentar o Goiás, no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).

