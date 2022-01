Esporte Goiás planeja início do ano ainda sem nova comissão técnica Glauber Ramos vai comandar pré-temporada do elenco neste começo de 2022

Mesmo sem ainda contar com uma nova comissão técnica contratada, o Goiás já desenha sua pré-temporada. O início dos trabalhos no centro de treinamento do Parque Anhanguera está agendado para terça-feira (4) e contará também com período de concentração de até dez dias para o elenco dentro do próprio clube.Os jogadores que atuaram a maior parte da Série B do Brasilei...