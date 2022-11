Com o fechamento da temporada e algumas despedidas, a diretoria esmeraldina volta o foco para contratações no mercado, mas também quer manter peças que estão no elenco e interessam ao clube que sigam na Serrinha para 2023.

(Veja, no fim da reportagem, lista de jogadores que têm contrato com o Goiás para 2023)

Com apenas dois laterais de ofício com vínculos para 2023, a diretoria esmeraldina avançou na negociação para a permanência do lateral esquerdo Sávio, que pertence ao Rio Ave, de Portugal.

Outro jogador, que está no plantel esmeraldino há duas últimas temporadas, pode permanecer no clube. É o lateral esquerdo Hugo, que oscilou entre a titularidade e a reserva ao longo de 2022.

Para a defesa, o Goiás quer que Reynaldo César fique por mais tempo. O jogador tem proposta de renovação nas mãos e disse que iria decidir seu futuro após o término do Brasileirão.

De 2021 para 2022, as tratativas com o defensor se arrastaram por um tempo e o desfecho chegou a ser sem acordo porque o jogador estava estudando propostas do exterior. Desta vez, a diretoria do Goiás espera que a decisão seja positiva desde já para a permanência do atleta.

Outros dois zagueiros que estavam emprestados ao Goiás também estão nos planos. Caetano e Lucas Halter, emprestados por Corinthians e Athletico-PR, conseguiram muitos minutos em campo no 2º turno do Brasileirão e passaram boa impressão. Lucas Halter chegou a demonstrar publicamente interesse na permanência, mas lembrou que existe um vínculo com o Furacão.

A diretoria do Goiás tem esperança na evolução do meio-campista Léo Sena. O jogador se recupera de um problema cardíaco e tem surpreendido a todos no clube com sua evolução. O presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, chegou a classificar a situação como “um milagre” e está confiante na possibilidade de contar com o prata da casa, que volta ao clube após passagem pelo futebol europeu.

Outro nome para o meio-campo e que chega com status de “reforço” é o volante Jhonny Lucas, que foi contratado pelo Goiás em agosto de 2022, mas não conseguiu resolver o imbróglio burocrático em que estava envolvido a tempo de ser inscrito na segunda janela de transferências do futebol brasileiro.

Jogadores do Goiás que têm contrato para 2023

Goleiros: Tadeu, Matheus Alves, Marcelo Rangel, Márcio Vitor (prata da casa) e Luís Felipe (prata da casa)

Zagueiros: Yan Souto, Sidimar, Danilo Cardoso e Da Silva (prata da casa)

Laterais: Maguinho e Juan Tavares (prata da casa)

Volantes: Diego, Jhonny Lucas (não estreou) e Nathan (prata da casa); Léo Sena (se recupera), Fellipe Bastos (renovou)

Meias: Marquinhos Gabriel

Atacantes: Nicolas, Vinícius, Breno Herculano, Pedro Junqueira, Luiz Felipe e Matheusinho

