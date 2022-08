O Goiás pode acertar a contratação do meia Marquinhos Gabriel, que está no Criciúma e será poupado pelo clube catarinense do jogo deste domingo (14), contra o Novorizontino. O jogador de 32 anos tem de ter a transferência concluída até esta segunda-feira (15), dia em que se encerra a segunda janela de transferências da temporada.

Marquinhos Gabriel disputou 19 jogos da Série B pelo Criciúma em 2022. O clube tem a intenção de ficar com o jogador, mas a preferência dele pode ser por se transferir para o Goiás.

Outro jogador na mira do Goiás é o meia Jhonny Lucas, de 22 anos, que está no Londrina emprestado pelo clube belga Sint-Truiden.

Marquinhos Gabriel e Jhonny Lucas são considerados jogadores da realidade financeira do Goiás e estão dentro do que disse o presidente do clube, Paulo Rogério Pinheiro, na quinta-feira (11), sobre contratar dois jogadores até segunda-feira (15).

O Goiás admitiu que não foi com muito afinco ao mercado para a janela de transferências que termina nesta segunda (15). O presidente avisou, na entrevista de quinta-feira (11), que suspendeu contratações para não atrasar salários e premiações.

O dirigente reclamou seguidas vezes de dívidas contraídas pela gestão anterior no clube. Paulo Rogério Pinheiro falou ainda tentou equilibrar as contas enxugando o quadro de funcionários do clube.

"Nós perdemos nossa reserva e disse que se contratássemos iríamos atrasar salários e premiação. Aí é rebaixamento, com certeza. Iríamos entrar naquilo que fizeram em 2020, do mesmo jeito. Eu não autorizo contratar mais. Se teve uma pessoa que segurou contratação, fui eu, o presidente”, disse Paulo Rogério Pinheiro.

Além disso, o dirigente também falou que o Goiás não consegue disputar uma contratação com outro clube por causa de situação financeira que não permitiria ao clube pagar multas, luvas ou direitos econômicos, por exemplo. "Não damos conta de concorrer com ninguém. É com ninguém", falou.

Desde a abertura da janela de transferências, o Goiás contratou cinco jogadores. Dois foram para repor perdas por lesões. Os zagueiros Lucas Halter e Danilo Cardoso chegaram para os lugares de Da Silva e Sidimar, que sofreram lesões graves.

Além deles, chegaram o lateral esquerdo Sávio, o meia Marco Antônio e o atacante Breno Herculano. Esses dois últimos ainda não estrearam.