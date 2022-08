Sem problemas para escalar a equipe, o técnico Jair Ventura tem alternativas para colocar o time que considera ideal em campo contra o Atlético-GO. O treinador deve promover o retorno do lateral esquerdo Sávio e manter boa parte do time que conseguiu vencer o Atlético-MG no Mineirão.

Desfalque contra o Galo em Belo Horizonte, Sávio cumpriu suspensão automática e entra na briga por uma vaga na lateral esquerda com Hugo. A tendência é que a vaga fique com Sávio.

O resto da equipe deve obedecer a mesma estrutura tática, mas com a troca de um dos três volantes por um meia de ofício. O Goiás vinha utilizando Luan Dias como a principal opção, mas o recém-chegado Marquinhos Gabriel também entra na briga.

Na entrevista coletiva que antecedeu o clássico, Jair Ventura não entregou o jogo, mas disse que Marquinhos Gabriel tem possibilidade de começar jogando, embora tenha sido evasivo na resposta. O meia tem chance de ser titular em sua estreia pelo alviverde.

Atlético-GO

Desde o primeiro treino nesta semana, o técnico Jorginho praticamente pensou, treinou e definiu a formação para disputar o clássico deste sábado (27), diante do Goiás. Duas situações chamam atenção em relação à última vez que esmeraldinos e rubro-negros se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 13 de julho: a defesa atleticana está quase toda modificada, mas o ataque que inicia o jogo é o mesmo da partida realizada há um mês e meio.

No dia 13 de julho, houve goleada do Atlético-GO por 3 a 0 com gols de Jorginho, Wellington Rato e Marlon Freitas (de pênalti, sofrido por Airton).

O trio ofensivo do Dragão será o mesmo do clássico passado (julho): Airton, Luiz Fernando e Wellington Rato. Em compensação, a defesa atleticana terá muitas mudanças. Elas começam pelo goleiro. Renan disputa pela primeira vez o clássico no lugar de Ronaldo, contundido e fora do restante da temporada, assim como o zagueiro Ramon Menezes, que se machucou no segundo tempo, na Serrinha, teve rompimento no tendão de Aquiles e também está fora.

A defesa do Atlético-GO teve Ronaldo, Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson. Edson era primeiro volante e se envolveu em confusão ao entrar no vestiário, após o jogo.

A nova formação defensiva terá Renan, Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique. Agora, na função de primeiro volante, está o incansável Gabriel Baralhas. Marlon Freitas e Jorginho serão os outros meias, assim como na partida passada. Os desfalques serão Lucas Gazal, Diego Churín e Willian Maranhão, todos suspensos.