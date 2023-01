O Goiás prestou mais uma homenagem a Pelé, o rei do futebol, que morreu no dia 29 de dezembro. O time esmeraldino fez um gesto antes da partida de estreia no Campeonato Goiano. diante da Aparecidense, no Estádio Hailé Pinheiro, nesta quinta-feira (12).

Os jogadores entraram em campo com uma camiseta com uma ilustração de Pelé com a camisa da seleção brasileira e a frase "Pelé eterno" em destaque. Os atletas e a comissão técnica usaram a peça.

Na data da morte de Pelé, o Goiás emitiu nota de pesar e decretou luto oficial de três dias no clube.

Leia também:

+ Goiás elimina Porto Vitória e avança à 3ª fase da Copinha