A atuação do árbitro José Mendonça da Silva Junior (PR) desagradou a diretoria esmeraldina, que espera que o clube não seja prejudicado com a mesma frequência que sente que tem sido nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar da bronca com o apito, os dirigentes do Goiás não devem reclamar novamente na Federação Goiana de Futebol. O clube anseia por escalas de árbitros mais experientes para seus últimos 11 jogos no Brasileirão.

A diretoria esmeraldina se mostrou insatisfeita com as escalas dos árbitros das duas últimas partidas, empates com Flamengo e RB Bragantino. O clube mostrou essa indignação antes mesmo do início dos jogos. Contra o Flamengo, na partida disputada na Serrinha, a bronca era contra a escalação de Ramon Abatti Abel (SC). A diretoria alertava sobre um possível erro do árbitro na partida entre Palmeiras e Flamengo, que teria favorecido o clube carioca.

No jogo contra o Flamengo, o Goiás reclamou muito do gol validado por Ramon Abatti Abel que impediu a vitória esmeraldina sobre o time rubro-negro. Na ocasião, o presidente Paulo Rogério Pinheiro deu fortes declarações sobre a arbitragem e pedia para que a CBF tomasse alguma atitude.

Contra o RB Bragantino, a diretoria esmeraldina reclamou mais uma vez da escala de José Mendonça da Silva Junior (PR), por se tratar de um árbitro com pouca experiência para o peso da partida, segundo a visão dos esmeraldinos. Após o empate e a suspensão de Pedro Raul, que tomou cartão amarelo por causa de uma comemoração, o Goiás voltou a reclamar muito sobre a arbitragem.

O Goiás já conversou com membros da CBF sobre os problemas que tem enfrentado com a arbitragem, já enviou carta para o presidente Ednaldo Rodrigues, mas entendido que as reclamações não têm surtido efeito prático. A diretoria esmeraldina entende que a FGF deveria agir com mais força para proteger seus filiados. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edmo Mendonça Pinheiro, o clube esmeraldino só quer parar de ser prejudicado. “Queremos árbitro que não nos beneficie e nem prejudique”, frisou o dirigente, que diz que o mínimo que espera é que árbitros mais experientes sejam escalados para os jogos do Goiás.

Neste Brasileirão, a maioria dos jogos do Goiás foram apitados por árbitros que não estão no quadro da Fifa. No entanto, a diferença entre os dois portes de árbitros é mínima, uma vez que dos 27 jogos do clube na competição nacional, 14 jogos foram com árbitros sem o escudo da Fifa e 13 foram comandados por árbitros deste quadro internacional.