Sem acerto para permanência do técnico Jair Ventura, o Goiás está no mercado para buscar o treinador que vai iniciar a pré-temporada esmeraldina, que está marcada para começar em meados de dezembro. O presidente Paulo Rogério Pinheiro parte para sua quinta escolha de treinador em sua gestão.

A primeira decisão do dirigente quando tomou as rédeas do clube foi dar respaldo aos técnicos Augusto César e Glauber Ramos, que funcionavam como uma espécie de dupla ainda na reta final da Série A de 2020. No Campeonato Goiano, houve a demissão de Augusto César, e Glauber Ramos se manteve à frente da equipe.

Para a Série B de 2021, o Goiás buscou no mercado o técnico Pintado, ex-jogador e treinador com rodagem no futebol paulista. Apesar de bons números à frente da equipe, a opção da diretoria foi pela troca no comando.

O nome da vez foi o de Marcelo Cabo, treinador vitorioso na Série B e que conhecia muito bem o futebol goiano. A passagem dele pelo Goiás durou 19 jogos. Mesmo dentro da faixa de classificação à Série A, o treinador foi demitido na reta final da Segundona.

Mais uma vez, a diretoria esmeraldina não se furtou em colocar Glauber Ramos na figura de interino. A aposta surtiu efeito, e o Goiás permaneceu no G4 até o fim do campeonato e garantiu o acesso.

Em 2022, ano de retorno à Série A e com desafios pela frente, o Goiás mirou um técnico estrangeiro para comandar o time. No entanto, após uma busca no mercado, não fechou com um nome de fora do Brasil. A opção de Paulo Rogério Pinheiro foi apostar em um projeto com Paulo Autuori como coordenador e o jovem Bruno Pivetti como técnico.

A parceria foi efêmera, com apenas sete jogos disputados no Campeonato Goiano e na Copa do Brasil. De uma aposta que teve a vida mais curta dentro de sua gestão, Paulo Rogério Pinheiro foi para o oposto ao assinar com Jair Ventura. O treinador ficou 41 jogos à frente da equipe e se tornou o técnico mais longevo sob a batuta do atual presidente.

Agora, o mandatário esmeraldino procura no mercado um treinador que tenha um perfil semelhante ao de Jair Ventura, com quem gostou de trabalhar. No entanto, o clube vai buscar também o perfil de um profissional que consiga dar um passo além do que foi o trabalho de Ventura no Goiás.

Um aspecto do qual o dirigente não abre mão é o de contratar o novo técnico já no início da temporada, para que ele possa implantar seu trabalho desde a pré-temporada. O dirigente entende que as mudanças de rumo foram danosas à evolução do clube ao longo da temporada.

O aspecto físico, por exemplo, foi um dos pontos mais criticados no clube esmeraldino após a primeira parte da temporada. A evolução foi nítida na segunda metade do ano, quando o trabalho de Jair Ventura e sua comissão técnica já estava estabilizado.

