O Goiás terá seis dias livres de preparação para o sexto e último clássico do ano contra o Atlético-GO. O período deverá ser bem aproveitado pelo técnico Jair Ventura, que pretende superar o Dragão, como fez diante do Atlético-MG na última rodada do Brasileirão. É que os últimos encontros na Serrinha, o rival rubro-negro levou a melhor, algo que o esmeraldino espera ter desfecho diferente no sábado (27).

Não há, segundo Jair Ventura, clima de revanche no Goiás. Mas o clube esmeraldino pretende voltar a vencer o Atlético-GO depois de quatro derrotas seguidas como mandante.

Só em 2022 foram dois duros reveses. O Atlético-GO levou a melhor no jogo de volta da final do Campeonato Goiano (3 a 1), que confirmou o título ao Dragão, e na decisão entre os times pelas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe atleticana venceu por 3 a 0, após empate sem gols no jogo de ida e avançou às quartas de final.

A última vitória do Goiás contra o Atlético-GO na Serrinha foi pelo Brasileirão de 2020. Na ocasião, o meia Daniel Bessa e o atacante Victor Andrade marcaram pelo time esmeraldino no triunfo de 2 a 0 na temporada em que a equipe alviverde foi rebaixada à Série B.

Para o técnico Jair Ventura, o retrospecto recente está no passado e o encontro de sábado (27) é uma nova página na história do confronto.

Com tempo livre, porém, Jair Ventura pretende esconder o máximo de informações possíveis para o Atlético-GO. A ideia do treinador é repetir o que fez diante do Atlético-MG no último sábado (20).

Na ocasião, Jair Ventura escalou o Goiás com três volantes, quando existia a expectativa da estreia do meia Marquinhos Gabriel. A tática, segundo o treinador, foi pensada para anular o Atlético-MG que entrou em campo no Mineirão com dois meias - Zaracho e Nacho Fernández. Deu certo, o Goiás anulou o Galo, segurou a pressão nos minutos finais e venceu o time atleticano, por 1 a 0, em Belo Horizonte.

“Os treinos são fechados para isso, para ter uma surpresa como foi com a entrada do Auremir (contra o Atlético-MG). Muita gente provavelmente não entendeu, mas a vida é assim. Quando você tem convicções precisa segui-las. Cada jogo é uma estratégia. Mas se eu fizer isso (treinos abertos) eu não vou gerar surpresas para o adversário. O Goiás não tem um sistema, temos uma ideia e modelo de jogo, que independente dos jogadores que a gente vai iniciar, eles vão executar”, completou o técnico do Goiás.

Para Jair Ventura, esse tem sido o diferencial do Goiás sob seu comando. Com mais de quatro meses de trabalho à frente da equipe, o treinador conseguiu implementar uma identidade no elenco, que independente de quem é escalado, o time consegue executar a estratégia. Seja ela pensada para formações com um meia, três volantes, três zagueiros ou três atacantes.

Vencer o rival Atlético-GO, além de encerrar com a sequência negativa do Goiás diante do rival, vai afastar o time esmeraldino ainda mais da zona de rebaixamento da Série A e pode consolidar o clube na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana.