Esporte Goiás quer escrever história de conquista no Goianão 2022 Após pior campanha do clube, desde 1965, time esmeraldino mira o título do Estadual

O Goiás quer escrever uma nova história no Campeonato Goiano após ter a pior campanha do clube, desde 1965, na última edição do Estadual. A equipe esmeraldina tem o objetivo de voltar à final em 2022 e encerrar com o maior jejum sem conquista estadual desde o tetracampeonato do rival Vila Nova, entre 1977 e 1980.Em 2021, o Goiás ficou apenas na 7ª colocação na classifi...