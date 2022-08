Após ser goleado pelo Palmeiras, por 3 a 0, neste domingo (7), no Allianz Parque, em São Paulo, o Goiás quer tratar o episódio como uma página virada e focar na sequência da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro para voltar a se afastar da zona do rebaixamento.

A derrota contundente para o líder da competição nacional deixou o Goiás com 25 pontos, na 13ª colocação na tabela de classificação. Com o desenrolar da 21ª rodada e a vitória do Fortaleza sobre o Internacional, o time esmeraldino viu a distância para a temida zona do rebaixamento cair para quatro pontos.

Embora o resultado em São Paulo tenha sido ruim e concorrentes tenham vencido, o Goiás quer deixar para trás os impactos negativos desta rodada e rapidamente voltar a focar no que mais interessa dentro da Serrinha: evitar o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura enfatizou que a derrota para o Palmeiras ficou no passado.

“Esse jogo não pode abalar nossos objetivos na competição. O campeonato só acaba no último jogo e se continuar o perde e ganha, como está acontecendo, vamos conseguir nosso objetivo”, salientou o treinador esmeraldino, que espera uma resposta imediata diante do Avaí, no próximo sábado (13).

Jair Ventura bateu na tecla que esse é o “campeonato” do Goiás, que é conseguir bons resultados nos confrontos diretos com equipes que lutam para não cair. O Avaí ocupa a 16ª colocação com 22 pontos.

Desde que começou o 2º turno, o treinador esmeraldino disse que uma meta é fazer a segunda metade da competição melhor do que a primeira. Até agora, após duas rodadas, o time esmeraldino ainda está em vantagem quando comparado o desempenho do 1º turno. Em dois jogos, no início da competição, o time esmeraldino tinha somado apenas um ponto. Agora, no 2º turno, são três pontos em dois jogos.

Neste sentido, a vitória sobre o Avaí na próxima rodada passa a ser fundamental para o Goiás, uma vez que o time goiano foi derrotado em Santa Catarina e tem a chance de ao menos igualar a pontuação se vencer.

Se o resultado diante do Palmeiras é para ser esquecido rapidamente pelos esmeraldinos, o técnico Jair Ventura sabe que precisa voltar as atenções para a defesa de sua equipe. O time voltou a ser vazado três vezes na mesma partida, como já havia acontecido contra Fluminense (na Serrinha) e o São Paulo (no Morumbi).

No Allianz Parque, o Palmeiras chegou à vitória com gols de Mayke e Raphael Veiga, em cobrança de pênalti questionado pelos esmeraldinos, além do meia colombiano Atuesta, este último anotado no 2º tempo.

De volta a Goiânia, o técnico Jair Ventura volta a se preocupar com a escassez de peças ofensivas no elenco. Após a derrota, ainda no vestiário do estádio palmeirense, o treinador esmeraldino disse que ainda tem esperança de buscar um meia e um atacante de velocidade para a sequência da competição.

O treinador lembrou que precisou improvisar o centroavante Renato Júnior como um jogador de lado de campo e um centroavante sendo utilizado como um armador na equipe.

A diretoria esmeraldina contratou recentemente o atacante Breno Herculano, como uma aposta para reforçar o elenco sendo aproveitado como centroavante ou aberto pelo lado do campo, como jogava no Aimoré-RS, da 4ª Divisão.

Outros reforços podem sair de dentro do próprio elenco. Os atacantes Apodi e Vinícius devem voltar a ficar à disposição. Vinícius chegou a treinar no sábado, véspera do duelo contra o Palmeiras, mas sentiu um desconforto muscular e precisou ser preservado pela comissão técnica. Apodi vive reta final de preparação e deve pintar contra o Avaí.