Esporte Goiás reage e busca empate com a Ponte Preta Time esmeraldino consegue evitar derrota em casa, fica no 2 a 2, mas resultado é tropeço na Serrinha

O Goiás mostrou poder de reação e buscou o empate após sair perdendo por 2 a 0. Em casa, o time esmeraldino empatou com a Ponte Preta, por 2 a 2, na noite desta terça-feira (2), na Serrinha, e dificilmente deixa o G4 no complemento da 33ª rodada da Série B. Com o empate, o Goiás chega aos 54 pontos na 4ª colocação, mas pode perder posição para o CRB, que recebe o Samp...