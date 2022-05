Após estrear com goleada sobre o Real Brasília-DF, por 4 a 1, fora de casa, o Goiás encara o Fluminense no CT Edmo Pinheiro, nesta quarta-feira (4), às 15 horas, pela 2ª fase da Copa do Brasil sub-17.

Na estreia, a equipe do técnico Mário Henrique não teve dificuldades para superar a equipe do Distrito Federal e chegou à goleada com gols de Thiago, Gabriel, Luiz Fernando e Kauan.

O adversário desta quarta-feira é o tradicional Fluminense, que passou pelo Comercial-MA com goleada por 5 a 0.

A Copa do Brasil sub-17 é disputada desde 2013 e o Fluminense foi vice-campeão duas vezes (2018 e 2020) e chegou entre os quatro melhores em seis edições. O Goiás participou da competição entre 2013 e 2016 e chegou no máximo na 2ª fase.