A classificação tranquila do Goiás sobre o Goiânia, com vitória por 2 a 0, na tarde deste domingo (5), não apagou a insatisfação dos esmeraldinos com a arbitragem. O clube espera que com a adoção do VAR Light os erros não voltem a acontecer na semifinal do Campeonato Goiano.

Os esmeraldinos reclamaram bastante de um pênalti não assinalado no início do 2º tempo, quando o defensor do Goiânia bloqueia a bola com o braço esquerdo dentro da grande área. O árbitro Jean Carlos da Silva Narciso mandou o jogo seguir.

Após a partida, o técnico Guto Ferreira reclamou sobre erros repetidos contra o Goiás e espera que eles não voltem a acontecer. "Não consigo achar um erro a nosso favor, principalmente nas questões de pênalti. Qual pênalti foi marcado errado a nosso favor na competição toda? Agora errado contra nós ou que deixou de ser marcado já encheu as duas mãos quase. E nós chegamos até aqui liderando. A torcida do Goiás tem de ser consciente que para chegar onde nós queremos chegar vai ser contra tudo e contra todos", enfatizou Guto Ferreira.

A diretoria esmeraldina espera que a adoção do VAR Light nos jogos da semifinal possa contribuir para dirimir o problema, embora saiba que o uso em si da tecnologia não garanta o fim dos erros.

Leia também:

+ Goiás volta a vencer Goiânia e avança para semi como líder geral

+ Técnico do Goiás alerta sobre força do Anápolis na semifinal