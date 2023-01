O Goiás parou na trave duas vezes, cedeu empate ao Anápolis e tropeçou na Serrinha no encerramento da 3ª rodada do Goianão 2023. O 1 a 1 entre as equipes foi seguido de reclamações esmeraldinas. Nesta quinta-feira (19), o time alviverde reclamou da arbitragem ao alegar que não teve um pênalti marcado a seu favor. Os gols da partida foram marcados por Zé Ricardo e Davi, ambos após bonitos chutes de fora da área.

O lance que gerou reclamação do Goiás ocorreu no começo do segundo tempo. Aos 6 minutos, quando a partida ainda estava 1 a 0 para o time esmeraldino, o atacante Vinícius disputou bola na área, caiu e pediu pênalti. O árbitro Gabriel Queiroz mandou o jogo seguir.

Na 1ª fase do Campeonato Goiano, não há o uso do VAR. Nos últimos anos, a tecnologia foi utilizada no Estadual nas fases eliminatórias mais avançadas.

“Tenho que ressaltar o pênalti claro que não foi marcado no Vinícius. Não entendi por que ele (Gabriel Queiroz) não marcou, mas é isso. Vamos trabalhar, temos que evoluir para brigar para ser campeão”, afirmou o atacante Alesson, que entrou no segundo tempo e acertou um dos chutes que pararam na trave do Anápolis.

A outra chance do Goiás que parou na trave do Galo da Comarca ocorreu após finalização do argentino Julian Palácios. O meia fez boa estreia com a camisa esmeraldina, criou duas boas oportunidades que não foram concluídas pelo atacante Nicolas e acertou a trave do Anápolis depois de receber lançamento longo do goleiro Tadeu.

O argentino se movimentou entre a faixa central e o lado direito, não se escondeu do jogo e foi responsável por criar as melhores chances do Goiás no segundo tempo.

Apesar da inspiração do meia, o time esmeraldino não conseguiu marcar novamente e tropeçou como mandante pela primeira vez no Goianão.

O jogo na Serrinha foi movimentado, mas, com exceção das duas finalizações do Goiás na trave e um arremate de Alesson que foi afastado pela defesa do Anápolis em cima da linha, não houve grandes chances o tempo todo.

“De certa forma, nós controlamos o jogo, mas demos espaços para eles no segundo tempo. Criamos uma ou outra jogada ali, jogadas importantes, mas, num contra-ataque deles, nós bobeamos. Ele acertou um dos poucos chutes que o Tadeu recebeu na partida toda”, lamentou o técnico Guto Ferreira, após a partida.

Os dois gols do duelo foram anotados em chutes de fora da área. Zé Ricardo abriu o placar para o Goiás no começo da partida, enquanto Davi deixou tudo igual na etapa final.

“A gente ainda pode melhorar nossa intensidade de jogo, sem ter queda durante a partida. Quando deixamos cair, erramos muito e isso gera desgaste. Dentro de casa, corremos para trás e deveríamos ter corrido para a frente. Fizemos isso no final, fomos para cima, mas não conseguimos colocar a bola para dentro”, completou o treinador esmeraldino.