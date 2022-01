Esporte Goiás: reforços aguardam regularização para estrear no Goianão Time esmeraldino tem até o final da tarde desta terça-feira (25) para inscrever seis jogadores que foram contratados para a temporada de 2022

O Goiás ainda não tem a certeza se poderá contar com os reforços na estreia do Campeonato Goiano, nesta quarta-feira (26). Seis jogadores foram contratados, até aqui, e ainda aguardam regularização para estarem em campo neste início do Goianão diante do atual campeão, Grêmio Anápolis, no estádio Jonas Duarte. A equipe esmeraldina tem até o final de tarde desta terç...