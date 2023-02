O Goiás regularizou o atacante Matheus Peixoto e deve ter apenas mais este reforço inscrito para a disputa deste Campeonato Goiano. O jogador de 27 anos está se recuperando de uma cirurgia a que foi submetido no tornozelo, em outubro do ano passado, mas pode ficar à disposição para fases mais avançadas da competição estadual.

O jogador foi regularizado nesta quarta-feira (22), com o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. Antes dele, o Goiás regularizou por último o centroavante Gabriel Novaes, que chegou por empréstimo junto ao RB Bragantino e foi inscrito a tempo da 1ª fase ainda - publicado no BID no dia 3 de fevereiro.

O regulamento permite duas novas inscrições antes das oitavas de final e, no Goiás, uma delas é a de Matheus Peixoto.

Matheus Peixoto foi contratado pelo Goiás, por empréstimo, junto ao Metalist Kharkiv da Ucrânia, mas a negociação se arrastou por várias semanas pois o Goiás esperava um aval médico definitivo para contar com o jogador. Com tudo certo, Matheus Peixoto chegou ao clube e já treina fisicamente para estar à disposição de Guto Ferreira o quanto antes.

Embora não tenha a intenção de anunciar mais reforços até sexta-feira (24), quando se encerra o prazo para inscrições no Estadual, a diretoria segue ativa no mercado em busca de mais opções para ofertar ao técnico Guto Ferreira.