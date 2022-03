Esporte Goiás regulariza dois reforços para sequência do Goianão Danilo Barcelos e Yan Souto tiveram seus nomes publicados no BID e ficam à disposição do técnico Bruno Pivetti

O Goiás regularizou seu dois reforços mais recentes para disputa das quartas de final do Campeonato Goiano. O lateral esquerdo Danilo Barcelos e o zagueiro Yan Souto tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF e ganharam condição de jogo. Danilo Barcelos chega ao Goiás com contrato de empréstimo junto ao Fluminense com vínculo até o fim da...